MotoGP | Test Sepang: Pedrosa il più veloce nel primo giorno di shakedown

MotoGP – Il 2020 è finalmente iniziato anche per la MotoGP. Nella notte italiana i collaudatori e i rookie delle squadre della classe regina sono scesi in pista per la prima di tre giornate di shakedown, test privati sul circuito di Sepang, che andranno avanti fino a venerdì.

Trattandosi di test privati non ci soon tempi ufficiali, ma da quanto pubblicato da diversi addetti ai lavori sui social è emersa una prima “classifica”. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di dati da prendere con le pinze, per le case non è obbligatorio l’utilizzo del transponder per raccogliere i tempi, così come non è detto che nella prima giornata i piloti abbiano girato già in configurazione 2020.

Per dovere di cronaca, Dani Pedrosa, in sella alla KTM è stato il più veloce ed ha preceduto il test delle Ducati, Michele Pirro. Il pilota pugliese ha girato con due moto diverse, una delle quali equipaggiata con la nuova aerodinamica. Terzo tempo per Sylvain Guintoli che in sella alla Suzuki precede Alex Marquez ed Brad Binder su Ktm. Il collaudatore della Honda, Stefan Bradl, ha chiuso sesto davanti alle Aprilia di Bradley Smith e Lorenzo Savadori. Non hanno girato le altre KTM.

Grande assente di giornata Jorge Lorenzo. Il maiorchino, nuovo tester delle Yamaha, era atteso in pista già oggi, ma come emerso dai suoi profili social è partito da milano solo questa mattina. E’ molto probabile quindi che lo vedremo in pista solo martedì.