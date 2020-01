MotoGP | Maverick Vinales: “Sono molto felice del rinnovo con Yamaha”

MotoGP 2020 Yamaha Motomercato – Inizia a muoversi prima del previsto il mercato piloti della MotoGP. La prima casa a muoversi è stata la Yamaha, che ha confermato Maverick Vinales estendendo di altri due anni il contratto attuale.

Il pilota spagnolo difenderà i colori della casa dei tre Diapason anche nelle stagioni 2021 e 2022. Vinales ha ottenuto un terzo posto nella classifica generale nel 2017, un quarto posto nel 2018 e un terzo posto nel 2019. Per lui 6 vittorie e 19 podi, tra cui la sua gara di debutto e la 500a vittoria della Yamaha a Le Mans, entrambe nel 2017, nonché 9 pole in totale su 55 weekend di gara.

Dichiarazioni Maverick Vinales Rinnovo Yamaha

“Sono estremamente felice di continuare con la “mia squadra”. Questo sarà il secondo anno con il mio attuale Team, e dopo questo avrò altri due anni di contratto. Sono molto emozionato! Stiamo andando nella direzione giusta. Per me è stato molto importante fare questo annuncio prima dell’inizio della stagione, perché sono fortemente motivato e voglio essere in grado di concentrarmi completamente sulla stagione 2020. Non voglio passare troppo tempo a pensare al futuro. Non c’erano ragioni per non restare con Yamaha, perché mi sento come in famiglia. La Yamaha mi sta dando molto supporto e, come ho già detto, ho il “mio team”, cosa di cui ho davvero bisogno. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere molto forti. Il nostro obiettivo principale è, come sempre, essere campione del mondo e cercare di riportare Yamaha al primo posto. Farò del mio meglio. Di sicuro, darò tutto ciò che devo per rendere orgoglioso anche il nostro team. Vorrei dire “Grazie” a Yamaha per la fiducia. Penso che entrambi cresceremo molto velocemente e continueremo a spingere.”