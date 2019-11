Moto2 | Ufficiale: Fernandez con Marc VDS nel 2020

A seguito della promozione del campione del mondo Alex Marquez in MotoGP accanto al fratello Marc nel team Repsol Honda, Augusto Fernandez prenderà il suo posto in Moto2 nel team Marc VDS.

Il pilota spagnolo ha fatto il suo debutto in Moto2 a metà del 2017 con Speed ​​Up ed è ritornato in azione l’anno successivo a metà stagione per sostituire Hector Barbera nel team Pons HP40. Nel 2019 ha ottenuto tre vittorie, due podi più una pole position ed ha concluso il campionato in quinta posizione nella classifica mondiale.

Dichiarazioni Augusto Fernandez, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

“Sono davvero felice per l’opportunità che mi ha dato il team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS di poter entrare a far parte della loro grande famiglia. È un sogno diventato realtà, continuare a crescere in una grande squadra come questa. Il mio obiettivo è dare il massimo e lavorare duramente per lottare sia per le vittorie che per il titolo. Voglio ringraziare Marc van der Straten, il team e gli sponsor che hanno dimostrato grande fiducia in me. Prometto di fare tutto ciò che è in mio potere per non deluderli e ripagare la loro fiducia con buoni risultati”.