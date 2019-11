MotoGP | Test Valencia Day 1: Alex Marquez, “Mi sono goduto ogni istante in moto”[VIDEO]

MotoGP Test Valencia Honda Repsol Day 1 – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di test di Valencia, debutto in classe regina, in 23esima posizione.

Il campione del mondo della Moto2 è stato vittima di un innocuo incidente alla curva 10 all’ottavo giro del mattino. Dopo un lungo stop, Alex ha completato 53 giri.

Dichiarazioni Alex Marquez Repsol Honda Team GP Valencia Test Valencia Day 1

“Prima di tutto voglio dire grazie alla Honda per questa opportunità di unirmi a loro come il Campione del Mondo Moto2. In ogni giro siamo stati in grado di migliorare, cosa importante e mi sono goduto il tempo in moto. Sono molto contento, è stata una giornata positiva per me a parte l’errore da rookie che ho fatto nella prima uscita. Il mio ritmo era abbastanza buono e so dove ho bisogno di migliorare e mettere a fuoco per domani. Il piano per domani è quello di fare più giri solo così posso capire meglio la moto, imparare a gestirla di più.”