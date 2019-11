Moto3 | Gp Valencia Warm Up: Masia precede Migno

Moto3 Gp Valencia Warm Up – I piloti della classe Moto3 sono scesi in pista a Valencia per l’ultimo warm up della stagione sotto un cielo sereno, 10°c nell’aria e 7°c sull’asfalto.

Il più veloce della sessione della durata di venti minuti è stato Jaume Masia che ha portato al KTM del Mugen Race, squadra capitanata da Fiorenzo Caponera, alla sua ultima gara nel Motomondiale dopo 23 anni di gloriosa carriera, davanti a quella del team-mate nonché pole-man Andrea Migno.

Terzo tempo per la KTM del Max Racing Team di Aron Canet, seguito da quella del Team Angel Nieto di Albert Arenas. La prima Honda è quella del Team Leopard che piazza Marcos Ramirez in quinta posizione davanti alla wild card Xavier Artigas, anche lui schierato dal Team Leopard.

Settimo tempo per Tatay, che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (Honda Snipers), Filip Salac (KTM PruestelGP) e il Campione del Mondo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard).