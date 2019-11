MotoGP | Gp Valencia Qualifiche: Marc Marquez, “Mio fratello in HRC? Più svantaggi che vantaggi” [VIDEO]

MotoGP Gp Valencia Honda Repsol Qualifiche – Marc Marquez scatterà dalla prima fila nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2019.

Il #93 del Repsol Honda Team ha infatti centrato il secondo tempo alle spalle del pole-man Fabio Quartararo. Sul passo gara è però insieme al connazionale della Yamaha Maverick Vinales quello messo meglio e domani sarà quindi in lotta per la vittoria.

Non poteva mancare un pensiero a suo fratello Alex, fresco Campione del Mondo della classe Moto2, che potrebbe affiancarlo in HRC dopo il ritiro di Jorge Lorenzo.

Dichiarazioni Marc Marquez #93 Repsol Honda Team GP Valencia Qualifiche

“Parto sempre per fare la pole, ma oggi pensavo di essere più lontano rispetto a Fabio (Quartararo, ndr), visto che la Yamaha ma soprattutto lui sono molto forti sul giro secco. Siamo in prima fila, ho un buon passo e aspettiamo domani.”

Dichiarazioni Marc Marquez GP Valencia su possibile passaggio del fratello Alex in HRC come compagno di squadra

“Sicuramente ci sono più svantaggi che vantaggi a venire in HRC. Quando hai vicino uno che con la stessa moto vince o lotta per la vittoria, è sempre difficile. Ovviamente mi piacerebbe che mio fratello venga in MotoGP, con la Honda o con un’altra Factory, ma io non voglio influenzare nessuno. Il mio sogno come ho già detto è quello di competere con mio fratello. La Honda o Puig decideranno, certamente se dovessimo correre insieme io vorrò stare davanti. Siamo però due professionisti e ognuno avrà i suoi segreti al box.”