Moto2 | Gp Valencia FP1: Sorprende Manzi su MV Agusta

Moto2 Gp Valencia Prove Libere 1 – Stefano Manzi si aggiudica la prima sessione di prove libere del Gran premio di Valencia classe Moto2, ultima tappa del Motomondiale 2019.

Il pilota del team MV Agusta Forward ha stupito tutti imponendosi in vetta alla classifica sin da inizio turno e chiudendo con un ritmo impressionante. Il #62 ha fermato il crono sul 1:35.699 precedendo per 46 millesimi la KTM di Brad Binder e per poco più di due decimi Sam Lowes.

Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio (Speed Up) che precede Jorge Martin e Tetsuta Nagashima. Jorge Navarro (Speed Up) ha chiuso settimo precedendo il neo Campione del Mondo della categoria, Alex Marquez (Marc VdS). Luca Marini (Sky Racing Team VR46) completa la top ten.

Fuori dai dieci per pochi decimi Mattia Pasini (Tasca Racing) che chiude tredicesimo precedendo Lorenzo Baldassarri (FlexBox Hp40). Sedicesimo crono per Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), mentre Marco Bezzecchi (Tech3) è 19esimo.

Problemi in casa ItalTrans, con Enea Bastianini costretto fermare la moto appena iniziato il turno per un problema tecno e Andrea Locatelli autore di una scivolata, fortunatamente senza conseguenze.