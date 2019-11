MotoGP | Marc Marquez: “Ammiro e rispetto Rossi, ma c’è una nuova generazione”

MotoGP Honda Repsol – Marc Marquez è stato protagonista insieme a suo fratello Alex della festa a loro riservata nella loro città natale, Cervera, in Spagna.

I due Campioni del Mondo (Marc in MotoGP e Alex in Moto2, ndr) erano già stato festeggiati assieme nel 2014, quando Marc vinse il titolo in Top Class, mentre Alex festeggiava il primo titolo mondiale, quello della Moto3.

Intervistato dai colleghi di As.com, Marquez ha così parlato.

Dichiarazioni Marc Marquez stagione 2019 MotoGP 17 podi di cui 11 vittorie in diciotto gare.

“Si può sempre migliorare, ma l’obiettivo di quest’anno era quello di salire sempre sul podio e l’abbiamo raggiunto. Siamo stati forti anche in circuiti dove in passato avevamo faticato, forse è l’anno migliore della mia carriera e ripetersi ogni anno è sempre più difficile.”

Dichiarazioni Marc Marquez stagione 2019 MotoGP su Valentino Rossi

“Sono il primo ad ammirare e rispettare ciò che Valentino ha fatto e sta facendo. Ha segnato un’epoca e continua a competere ad un livello eccezionale. Sto raggiungendo i miei obiettivi, ma dietro c’è una nuova generazione molto forte con piloti come Fabio Quartararo, che a soli 20 anni, punta già in alto o Maverick Vinales, che sa già cosa vuol dire essere campione del mondo; sarà sempre più difficile vincere il titolo.”

Dichiarazioni Marc Marquez Rinnovo con Honda

“Il problema non è economico né lo sarà. È vero che sono nel momento migliore della mia carriera e che sono in una buona situazione per negoziare, ma ci sono cose più importanti da valutare perché non sai dove sarai tra un po’ e ora sono in grado di chiedere una moto migliore, continuare con la squadra attuale e chiedere altre cose che potranno aiutarmi. Voglio continuare con Honda per molti anni perché questa è la mia famiglia.”

Dichiarazioni Marc Marquez Vittoria titolo Moto2 Alex Marquez

“Quando uno dei tuoi vince molte volte ti diverti più che se avessi vinto tu e questo è stato il caso per molte ragioni, il principale è che Alex sa vincere le gare e soprattutto perché è molto professionale e il suo trionfo è stato anche quello di Emilio (Alzamora, ndr), quella di mio padre Julià e della grande squadra che non ha mai smesso di credere in lui. Ho solo pensato a cosa significasse per tutti e anche per me.”