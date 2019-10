Moto3 | GP Giappone Gara: Dalla Porta, “Vittoria per la nonna” [VIDEO]

Moto3 Gran Premio Twin Ring Motegi Leopard Racing Team Fantastico trionfo di Lorenzo Dalla Porta in Giappone che si porta a +47 su Aron Canet (complice anche la caduta dello spagnolo). Lorenzo voleva già dedicare la vittoria alla nonna nella gara precedente in Thailandia, c’è riuscito oggi e ora il sogno del mondiale è sempre più vicino. Già in Australia potrebbe infatti laurearsi campione del mondo.

Dichiarazioni Lorenzo Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta: “E’ una sensazione incredibile tagliare il traguardo da vincitore. La mia nonna è mancata quando ero in Thailandia, volevo dedicarle la vittoria ma non ci sono riuscito quindi vincere qui significa molto. Questa mattina la moto ha avuto un problema e iniziare la giornata in questo modo non è il massimo ma il team ha lavorato molto fino all’ultimo momento e mi hanno dato la miglior moto possibile, era veloce e mi sono sentito bene. Ora andiamo in un circuito che mi piace davvero in meno di una settimana e lavoreremo come sempre. Mille grazie al team, è stata una giornata fantastica”.