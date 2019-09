MotoGP | Gp Thailandia: Marc Marquez Campione del Mondo in Buriram se…

MotoGP Gp Thailandia – Sul circuito di Buriram, sede del quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019, Marc Marquez può conquistare il suo ottavo titolo mondiale, il sesto in MotoGP.

Il pilota spagnolo, dopo la vittoria di Aragon, ha un vantaggio sul primo degli inseguitori, Andrea Dovizioso, di 98 punti e con quattro gare restanti dopo il Buriram e 100 punti in palio, in Thailandia si giocherà la prima match ball. Allo spagnolo basta finire davanti al pilota forlivese, l’unico ancora aritmeticamente in gioco.

Lo spagnolo vincendo il campionato in Thailandia replicherebbe l’impresa di Valentino Rossi che nel 2005 conquisto il titolo con lo stesso numero di gare di anticipo. Meglio fece solo Giacomo Agostini che dal 1969 a 1972 vinse con 5 gare di anticipo.

Marquez campione in Thailandia se…

Queste sono tutte le combinazioni che permetterebbero a Marc Marquez di conquistare il titolo MotoGP 2019 in Thailandia:

-Marquez Vince

-Marquez secondo e Dovizioso al massimo terzo

-Marquez terzo e Dovizioso al massimo quarto

-Marquez quarto e Dovizioso al massimo quinto

-Marquez quinto e Dovizioso al massimo settimo

-Marquez sesto e Dovizioso al massimo ottavo

-Marquez settimo e Dovizioso al massimo nono

-Marquez ottavo e Dovizioso al massimo decimo

-Marquez nono e Dovizioso al massimo undicesimo

-Marquez decimo e Dovizioso al massimo dodicesimo

-Marquez undicesimo e Dovizioso al massimo tredicesimo

-Marquez dodicesimo e Dovizioso al massimo quattordicesimo

-Marquez tredicesimo e Dovizioso al massimo quindicesimo

-Marquez quattordicesimo e Dovizioso fuori dai punti