MotoGP | Marc Marquez: “Rossi è stato il mio modello di riferimento”

Motomondiale MotoGP Marc Marquez Vs Valentino Rossi – Marc Marquez è uno dei Campioni della MotoGP, per lui parlano i numeri, cinque titoli in sei anni nella Top Class (più due titoli nelle categorie minori, 125cc e Moto2, ndr) e il sesto che quest’anno potrebbe arrivare presto, visto l’ampio margine di vantaggio su Andrea Dovizioso, staccato di 78 punti.

A 26 anni, il sette volte campione del mondo ha già corso 198 Gran Premi vincendone 76. Solo Giacomo Agostini (122), Valentino Rossi (116) e Angel Nieto (90) hanno ottenuto più vittorie nei GP.

In un’intervista rilasciata a Kronen Zeitung e riportata da SpeedWeek.com l’asso della Honda ha parlato dei suoi avversari, tra cui Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Con quest’ultimo dopo i fatti del 2015 non corre buon sangue, ma il #93 della Honda ha ammesso di aver avuto come modello di riferimento proprio il pesarese.

Dichiarazioni Marc Marquez su Valentino Rossi e Jorge Lorenzo

“Le statistiche non sono la cosa più importante, ma le buone statistiche mostrano che sei sulla buona strada – ha affermato Marquez, che ha vinto cinque titoli in sei anni della MotoGP e sarà difficile da battere nel 2019. Solo Jorge Lorenzo nel 2015 ha temporaneamente “stoppato” la “cavalcata di Marquez, che ha poi continuato – “Jorge è stato uno dei miei avversari più forti mentre da ragazzo, ho imparato di più da Valentino Rossi. Era il mio modello di riferimento.”