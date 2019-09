Moto2 | Sam Lowes con Marc VDS nel 2020

Motomondiale Moto2 2020 – Sam Lowes, attuale pilota del Team Gresini, correrà la prossima stagione sempre nella classe Moto2, ma con il Team Marc VDS.

Per il rider britannico si tratterà della sesta stagione nella classe intermedia, classe nella quale sino ad ora ha conquistato 11 podi, tre vittorie (Austin 2015, Jerez 2016 e Aragon 2016) e otto pole.

Nato a Lincoln (Inghilterra) il 14 settembre 1990 e Campione del Mondo Supersport nel 2013, correrà al fianco del confermato Alex Marquez.

Dichiarazioni Sam Lowes ingaggio Marc VDS 2020

“Sono molto felice e grato di avere l’opportunità di unirmi a quello che considero il miglior team della Moto2. Alex Marquez quest’anno sta facendo un ottimo lavoro e averlo come compagno di squadra mi permetterà di imparare molto da lui. Ho attraversato alcuni momenti difficili della mia carriera e penso che il mio momento sia finalmente arrivato. Non vedo davvero l’ora di lavorare con tutti i membri del team. È un sogno diventato realtà e farò tutto il possibile per ripagare la fiducia con grandi risultati.”