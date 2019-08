MotoGP | Gp Silverstone: Cinque diversi vincitori nelle ultime cinque edizioni [VIDEO]

MotoGP Gp Silverstone – Il Motomondiale sbarca nel Regno Unito ed esattamente a Silverstone, dove domenica è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa della MotoGP 2019.

Lo scorso anno la gara non venne disputata a causa delle condizioni meteo e soprattutto dell’asfalto non drenante, mentre nei cinque precedenti anni ci sono stati cinque diversi vincitori:

Vincitori GP Gran Bretagna Silverstone

2013 Lorenzo su Yamaha

2014 Marquez su Honda

2015 Rossi su Yamaha

2016 Vinales su Suzuki

2017 Dovizioso su Ducati

Marquez ha ottenuto 4 pole in Top Class, mentre la Honda dal 2011 al 2018 ha collezionato 7 pole

Due le pole di Jorge Lorenzo, una su Yamaha e una su Ducati. Il maiorchino ha poi vinto 3 volte

Negli ultimi quattro anni hanno sempre vinto marche differenti

Info Gp Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. Fino al 1986 si è sempre disputato sul circuito di Silverstone, poi nel 1987 venne trasferito sul circuito di Donington Park, per poi tornare nella sua casa originaria nel 2010, dopo che il circuito venne sottoposto a una approfondita ristrutturazione. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Lo scorso anno la gara non si è disputata a causa delle condizioni della pista, allagata in seguito ad un temporale. Il tracciato è stato recentemente riasfaltato.