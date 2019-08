MotoGP | Valentino Rossi: “I tifosi? Il tesoro della mia carriera”

MotoGP – Valentino Rossi, reduce dalla quarta posizione conquistata nel Gp d’Austria, undicesima tappa del Motomondiale 2019, è stato intervistato di Radio Rai in una puntata di Domenica Sport interamente dedicata al pesarese.

Il ‘Dottore’ ha spaziato tra vari argomenti dalla politica, passando per i progetto di meter su famiglia e rendendo omaggio a tutti i tifosi che in ogni parte del mondo riempiono i circuiti di giallo

Valentino Rossi e l’età

“Mi fa brutto solo dire 40enne, ma sono contento perché sono in forma sia fisicamente che nell’animo. Quando si hanno vent’anni o 30 quelli di 40 ti sembrano terribilmente vecchi e alla fine è vero, però si sta bene. Alla fine sono vecchio per il lavoro che faccio, che è anche la mia passione, ma per la vita a 40 ani si sta bene. Come sono cambiati i tempi? Prima c’era più leggerezza i generale, sia negli sport che nella vita. Adesso ormai siamo sempre live. E’ difficile essere in un posto e non dirlo a nessuno. Tutti sanno dove sei. A me piace la privacy e quello è cambiato. Non puoi fare nessun errore, perché sei sempre live.”

Valentino Rossi la politica e un futuro da padre

“Ho votato pochissime volte, non ricordo chi ho votato la prima volta. Ho iniziato a seguirla dieci anni fa, ma non penso di essere mai andato a votare. Mi piace seguire per capire cosa succede però non sono parte attiva. Figli? Mi piacerebbe averne e se va tutto bene li farò. Mi prendo un po’ di tempo perché è difficile conciliare questa vita con quella di babbo. Sono ottimista, bisogna trovare la donna giusta, ma io ho una fidanzata fantastica e forse penso di averla trovata. Mio figlio vorrei che somigliasse a mia madre, io somiglio a lei. Mio babbo mi ha insegnato tante cose ma è un personaggio un po’ estremo sotto tanti punti di vista. L’educazione e il carattere di mia madre e gli occhi azzurri sarebbero la combinazione perfetta.”

Valentino Rossi rammarichi e l’Italia

“Rammarichi? Fortunatamente solo sportivi, ma è normale dopo una carriera così lunga. Per me lo sport è sempre stato importante. Però all’infuori di quello non ho rammarichi. Essere italiano? L’italia è fantastica e non la cambierei con niente, sia a livello territoriale sia come si mangia sia per le ragazze bellissime. Ho girato tutto il mondo ma per me questo è il posto migliore. Abbiamo un grandissimo potenziale ma non sappiamo sfruttarlo. Purtroppo in Italia si cerca sempre di essere un po’ furbetti a tutti i livelli. Secondo me potremmo essere meglio di quello che siamo. Quando gli altri ci guardano sono invidiosi.”

Valentino Rossi e la marea gialla

“Secondo me la maggior parte dei miei tifosi continuerà ad andare alle gare e tiferanno altri piloti, altri no, ma magari le seguiranno solo da casa. Ci sarà una trasformazione, ma noi abbiamo tanti piloti giovani e italiani che possono diventare i futuri Vantino Rossi, gli passerò i miei tifosi. In tutto il mondo avere tanti tifosi ed appassionati è la cosa più bella, è il tesoro della mia carriera.