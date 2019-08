MotoE | Gp Austria Qualifiche: Mike Di Meglio si aggiudica la E-Pole

MotoE Gp Austria Qualifiche – La seconda qualifica del campionato elettrico MotoE, ha visto Mike Di Meglio aggiudicarsi la pole position.

Le qualifiche si sono svolte con il sistema della E-Pole, in sostanza il funzionamento è come quello della Superpole. I piloti entrano in pista uno alla volta ed hanno a disposizione un solo giro per far registrare il miglior tempo. I piloti sono scesi in pista in ordine inverso rispetto alla classifica combinata delle libere.

Il pilota del Team Marc VDS ha fermato il cronometro sul tempo di 1:35.182, andando a precedere di soli 11 millesimi la Energica del Team Avintia di Xavier Simeon e di 0.129s quella del Team One Energy Racing di Bradley Smith.

Quarto tempo per Jesko Raffin (Dynavolt Intact GP), seguito da Niki Tuuli (Ajo MotoE) e ha Hector Garzo (Tech 3 E-Racing).

Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) e Alex de Angelis (Octo Pramac MotoE) hanno conquistato la settima e ottava posizione davanti ad Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing).

Seguono Maria Herrera (OpenBank Angel Nieto Team), Niccolò Canepa (LCR E-Team), Sete Gibernau (Join Contract Pons 40), Lorenzo Savadori (Trentino Gresini MotoE), Joshua Hook (Octo Pramac MotoE) e Kenny Foray (Tech 3 E-Racing).

Non classificati Randy De Puniet (giro annullato per aver ecceduto i limiti della pista), Nico Terol e Mattia Casadei (scivolato senza conseguenze).