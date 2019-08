MotoGP | Jorge Lorenzo pronto al ritorno in Ducati?

MotoGP – Alla vigilia del Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del Motomondiale 2019, Sky Sport MotoGP lancia la ‘bomba’, Jorge Lorenzo potrebbe lasciare la Honda a fine stagione per tornare in Ducati.

Secondo quanto riportato dal canale satellitare, il manager del maiorchino avrebbe incontrato il management Ducati la sera dopo il Gran Premio di Brno per discutere un possibile ritorno in sella alla Rossa. Per il #99 la strada del team ufficiale sarebbe sbarrata, visto il contratto di Andrea Dovizioso e quello appena firmato da Danilo Petrucci, e l’unica strada percorribile sarebbe quindi quella del team Ducati Pramac al posto di Jack Miller.

Si tratta di un ipotesi molto suggestiva e considerando il momento difficile che sta vivendo Jorge Lorenzo anche credibile. Un’azione di mercato del genere avrebbe degli strascichi molto importanti. Prima di tutto Jack Miller. Il pilota australiano è attualmente ancora senza contratto si ritroverebbe improvvisamente senza sella e considerando la buona stagione che facendo sarebbe una vera ingiustizia. Certo per lui ci sarebbe la possibilità di approdare nel team Ducati in SBK al posto di un Alvaro Bautista al momento non riconfermato, ma anche questa ipotesi non renderebbe giustizia al #43.

Oltre alla questione piloti c’è anche quella team. Il team Pramac si troverebbe in squadra un penta Campione del Mondo e anche con il supporto di Ducati l’ingaggio sarebbe una grossa spesa per la squadra. Oltre ai soldi c’è anche la questione ‘strategica’. Perché Honda, nonostante i pessimi risultati, dovrebbe permettere a Lorenzo di tornare in sella ad una moto con la quale ha dimostrato di essere competitivo? Sarebbe un autogol clamoroso, ma la stessa cosa vale anche per Ducati. Riportare lo spagnolo in Ducati facendolo rientrare per una porta secondaria con un trattamento mai visto prima sarebbe una clamorosa ammissione di incapacità gestionale dei piloti. Senza considerare che se il #99 dovesse vincere con la moto, seppur ufficiale, di un team satellite, sarebbe un grandissimo smacco all’intera squadra.

Sicuramente la questione non finisce qui e nel weekend del Gran Premio d’Austria se ne parlerà ancora molto.