MotoGP | Gp Assen: Franco Morbidelli, “Ultime due gara chiuse con un brutto risultato”

MotoGP Gp Olanda Petronas Yamaha – Dopo lo zero rimediato in Catalogna, Franco Morbidelli è pronto a rifarsi: prossima tappa Assen per il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2019.

Il pilota italo-brasiliano è salito sul terzo gradino del podio ad Assen in Moto2 nel 2016 ed ha vinto, sempre nella categoria intermedia, nel 2017. Il #21 punta a un risultato positivo al GP d’Olanda per invertire la rotta delle ultime due gara chiuse entrambe nella ghiaia. Al momento è dodicesimo nel campionato del mondo con 34 punti.

Ecco cosa ha detto Franco Morbidelli, #210 del Team Yamaha Petronas SRT

“Gli ultimi due Gran Premi si sono conclusi con un brutto risultato finale, ma abbiamo avuto un buon feeling, soprattutto a Barcellona, ​​dove siamo partiti ancora una volta dalla prima fila. Inoltre, siamo stati molto veloci nel test della settimana scorsa, quindi ci sentiamo bene per il GP d’Olanda. Spero che le cose che abbiamo provato saranno utili per la gara di domenica. Assen è un circuito dove di solito vado bene e nel 2017 ho vinto, quindi non vedo l’ora che inizi il weekend. L’obiettivo principale è completare la gara con un buon risultato, che ci consenta di raccogliere un gran numero di punti importanti per la classifica generale. “