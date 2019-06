MotoGP | Pedrosa, “The silent samurai”: lo speciale in onda il 13 giugno [VIDEO]

Come scritto ieri Dani Pedrosa è tornato in sella per un test privato a Brno in sella alla KTM (clicca qui per saperne di più) e lo farà ancora a Barcellona nel test collettivo della MotoGP di lunedì 17 giugno, quando potrà tornare a confrontarsi con i piloti ufficiali, con cui divideva le piste sino alla scorsa stagione.

Dopo 18 stagioni, 277 Gran Premi, 54 vittorie e 3 titoli mondiali (uno in 125 e due in 250), 153 podi e due volte vice-campione del mondo, il pilota di Sabadell si racconta nello speciale, dove parla della serie infinita di infortuni che hanno caratterizzato la sua lunga carriera.

Per conoscere tutti i segreti di Pedrosa non perdere l’appuntamento con lo speciale “Dani Pedrosa: The silent Samurai”, in onda giovedì 13 giugno su Sky Sport MotoGP, un racconto della sua carriera di pilota dalle prime gare disputate da bambino fino alle vittorie mondiali nelle categorie 125 e 250 e alle tredici stagioni in MotoGP con la Honda.

Nel video sopra riportato un estratto dello speciale.