MotoGP | Gp Mugello Qualifiche: Fabio Quartararo, “Ritmo gara fantastico” [VIDEO]

MotoGP Gp d’Italia Petronas Yamaha Qualifiche – Grandissima qualifica al Mugello per il rookie Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT ha “sognato” la seconda pole in carriera, sfumata solo a “causa” di Marc Marquez, che sfruttando la scia della Ducati di Andrea Dovizioso ha ottenuto pole e nuovo record della pista toscana.

Un risultato comunque da incorniciare per “El Diablo”, che è la prima Yamaha in classifica e che domani si candida come uno dei protagonisti del Gran Premio d’Italia, sesta tappa della MotoGP 2019. A lui la parola.

“È stata una sessione di qualifiche incredibile! Quando ho fatto 1:45, ho pensato che fosse un giro molto veloce, ma poi sono riuscito a ripeterlo. Nel mio ultimo giro ho provato di tutto, ma ho commesso alcuni piccoli errori – ha detto Fabio Quartararo – Tuttavia, siamo riusciti a chiudere in prima fila. Mi sento davvero bene con la moto, sono molto contento e il nostro ritmo di gara è fantastico. La scelta delle gomme sarà fondamentale. Adoro questo circuito e mi piace molto con la MotoGP. La moto curva molto bene e mi sento molto forte.”