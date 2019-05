MotoGP | Gp Mugello Conferenza Stampa: Valentino Rossi, “Darò il 100% per il podio”

MotoGP Gp Italia Conferenza Stampa – Valentino Rossi è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa che precede il Gran Premio d’Italia, sesta tappa del Motomondiale 2019 che si disputerà al Mugello.

Il #46 della Yamaha che sulla pista toscana è salito nove volte sul gradino più alto del podio, di cui sette nella Top Class (cinque consecutive dal 2004 al 2008), una volta in 125cc e una in 250cc, si aspetta una gara combattuta, anche se la concorrenza è molto forte. La M1 soffre in rettilineo, ma potrebbe sfruttare le curve medio-veloci della pista toscana. Ecco cosa ha detto il Dottore.

“Questa è una delle gare più importanti e nonostante sia tantissimo che corro, si sente la tensione, i giorni che precedono la gara sono diversi da quelli delle altre piste. Sarà molto importante partire bene e fare le scelte giuste. E’ sempre difficile capire prima cosa accadrà nel weekend. Ogni anno è diverso. L’anno scorso non è andata male, quest’anno siamo migliorati in alcune aree, ma tutti sono migliorati, dipenderà da molte cose, da tanti piccoli dettagli. Il Mugello è una delle gare più speciali della stagione, ma credo per tutti i piloti italiani. Anche Misano è grandioso e vicino a casa, ma qui è speciale. La pista è bellissima e diversa dalle altre. L’atmosfera è incredibile, quello che si vede la domenica è emozionante.”

Marquez raffreddato…

“Da quando lo conosco non è mai stato male, sembrava fosse un mutante, ma non credo che gli darà molto fastidio.”

Rossi ha poi continuato: “La Yamaha come sempre è una buona moto da guidare, siamo migliorati rispetto allo scorso anno ma soffriamo in rettilineo. Stiamo studiando ogni curva per dare il massimo ed avere una buona velocità. Ci sono tante curve e sulla carta è una buona pista per la nostra moto. Sarà importante lavorare bene ai box ed essere competitivi domenica. Il Mugello è una pista fantastica, è vecchio stile e pericolosa in alcuni punti. La frenata alla prima curva è al limite. Il salto è pericoloso, forse andrebbe modificato, ma non penso sia facile. O arriviamo più lenti o lo tagliamo rendendo la pista più piatta.”

Mugello come Montecarlo? “Montecarlo è una gara speciale e credo che vincere qui sia un po’ la stessa cosa. Questa pista è così da tantissimo tempo, ha tanta storia ed è sempre rimasta uguale. Solitamente vengono modificate. Vincere qui è speciale per tutti, ma soprattutto per gli italiani. Qui come a Montecarlo l’atmosfera è speciale.”

Infine ha risposto da interista ad una domanda sul prossimo allenatore, Antonio Conte.

“E’ un’allenatore veramente tosto, che ha sempre fatto bene, ha vinto e convinto. E’ una buona notizia.”

Rimanendo in tema calcistico a tutti i presenti è stato chiesto un pronostico per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool e Rossi ha scritto su una tabella fatta appositamente 2 a 1 per il Liverpool.