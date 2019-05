MotoGP | Gp Mugello: A.Espargarò, “Il Mugello è una gara importante”

MotoGP GP Italia Aprilia Gresini – Grande voglia di riscatto per Aleix Espargarò nel prossimo Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento di questo mondiale 2019 di MotoGP. Nel tracciato di casa del team Aprilia, infatti, lo spagnolo cercherà di riscattare un avvio di stagione ricco di alti e bassi, con l’obiettivo, ovviamente, di raccogliere punti importanti per la squadra per quello che riguarda la lotta nel mondiale marche.

“Questa per Aprilia è una gara importante, si corre in Italia in un circuito splendido. Mi aspetto grande supporto da parte dei tifosi, abbiamo bisogno anche del loro contributo perché il livello di questa stagione è incredibilmente alto”, ha dichiarato Aleix Espargarò. “Tutti migliorano velocemente e anche Aprilia sta lavorando tanto, in ottica gara dobbiamo concentrarci per migliorare rispetto a Le Mans dove un problema di grip mi ha rallentato in gara”.