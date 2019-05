MotoGP | Dovizioso, Petrucci e Pirro al Mugello in Multistrada

MotoGP Gp d’Italia – In occasione del Gran Premio d’Italia Ducati ha organizzato un arrivo in grande stile al circuito del Mugello per Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro.

L’avventura è iniziata dal Museo Ducati di Borgo Panigale, dove è stata presentata la mostra ‘L’anatomia della velocità’, con la presenza del CEO di Ducati, Claudio Domenicali, e il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna. Da lì, i piloti sono partiti alla volta del Mugello passando per il Passo della Futa è una delle strade più spettacolari della Toscana in sella alle Multistrada.

Andrea Dovizioso ha detto: “E’ stato un po’ strano, non sono mai arrivato ad una gara in moto, è stato davvero bello guidare la Multistrada. Il tempo non era dei migliori ma davvero una bella esperienza.”

Il forlivese in occasione del Gp del Mugello toccherà quota 300 Gp: “300 è un numero grande! Sono davvero felice di essere al Mugello in questo momento del campionato, perché è sicuramente un buon circuito per noi e abbiamo bisogno di un buon risultato. Credo che dopo un buon risultato a Le Mans, possiamo essere davvero competitivi qui e combattere con Marc.”

Danilo Petrucci ha poi aggiunto: “E’ sempre molto bello, ogni anno arrivo al Mugello in modo diverso l’anno scorso in una Lamborghini, quest’anno sul Multistrada. E’ stato molto bello, non avevo mai provato la moto e siamo andati alla grande. E’ sempre bello per un pilota italiano guidare in Mugello, in particolare con la Ducati e per me è il primo anno con i colori ufficiali. E’ sempre una buona gara per noi e vogliamo avere un buon fine settimana, a Le Mans abbiamo fatto davvero una buona gara, ma noi vogliamo salire sul gradino più alto. Sarà molto difficile, ma siamo a casa.”