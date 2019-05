MotoE | Octo Pramac presenta la squadra che parteciperà al campionato elettrico

MotoE – A Milano Octo Pramac ha presentato la squadra che prenderà parte al primo campionato elettrico, la MotoE. Dopo l’incendio di Jerez, nel quale sono andate distrutte tutte le moto a causa di un incendio, l’inizio della stagione è stato rinviato. La prima gara sarà in occasione del Gp di Germani del Motomondiale i primi di luglio.

Il team Octo Pramac MotoE è stato presentato durante l’evento, che si è tenuto presso Garage Italia, dove è stata inoltre svelata quella che sarà la moto ufficiale Energica Ego del team Octo Pramac MotoE che gareggerà nel campionato di MotoE. I piloti Alex De Angelis e il campione del mondo in carica di Endurance, Josh Hook.

Fabio Sbianchi, CEO e Co-Founder di Octo, ha detto: “Per affrontare le sfide tecnologiche del futuro diventa quanto mai importante accelerare la “rivoluzione silenziosa” dei dati, sfruttando al massimo tutte le potenzialità che la rete, e in particolare l’Internet of Things, sono in grado di offrire per migliorare la nostra vita e connettere in modo intelligente cose e persone. Una sfida che Octo sta affrontando attraverso soluzioni come la piattaforma IoT per l’assicurazione, che consente di analizzare e fornire informazioni in tempo reale con un livello di usabilità e flessibilità tali da rappresentare una rivoluzione.”

Paolo Campinoti, Team Principal Octo Pramac Moto E, ha aggiunto: “La nascita del Campionato di MotoE, grande novità della stagione 2019 di MotoGP, non rappresenta solo una sfida sportiva ma una vera e propria avventura tecnologica che rivoluzionerà le gare di moto aprendo nuovi e sfidanti scenari futuri. Siamo certi che con il nostro team riusciremo a ottenere grandi risultati.”