MotoGP | Stefan Pierer (KTM): “Zarco una grande delusione”

MotoGP – Siamo solo al quinto round del Motomondiale 2019 ma sembra che il rapporto tra KTM e Johann Zarco sia già fortemente compromesso.

Tra il pilota francese e la casa austriaca, per la verità, sembra non essere mai scoccata la scintilla. Già dai primissimi test invernali di Valencia il due volte Campione del Mondo della Moto2 è sembrato molto scettico sul progetto della RC16, certamente giovane ma non all’altezza della concorrenza. Gli altri test invernali e le prime gare della stagione non hanno poi fatto altro che confermare le difficoltà del #5 che in occasione del Gp di Jerez si sarebbe fatto scappare qualche parola poco lusinghiera nei confronti della moto davanti alle telecamere. Il CEO di KTM, Stefan Pierer, non ha preso molto bene le critiche e intervistato dal sito tedesco Speedweek.com ha parlato molto bene di Pol Epargarò e di Miguel Oliveira, criticando però duramente Zarco.

“Pol è di buon umore, in buona salute e sta facendo un buon lavoro. Questo è molto positivo. Sono anche molto contento del nuovo arrivato Miguel Oliveira che sta crescendo rapidamente con la KTM. Ecco perché abbiamo prorogato il suo contratto immediatamente. Una grande delusione è invece Johann. Mi fa davvero male, perché lo abbiamo assunto affinché con Pol si spingessero a migliorare. Ma è il contrario. Abbiamo assunto Johann con l’intenzione di supportare Pol in modo da poter arrivare in cima alla classifica con due top riders. Ma ora Pol è da solo mentre l’altro è un caso problematico che viene superato da un novellino. Faremo il possibile per aiutare Zarco quest’anno, nuovo materiale gli è stato fornito e altro ne arriverà. Ma se anche questo non funzionerà, vedremo cosa fare a fine stagione.”

Ricordiamo che Zarco ha un contratto di due anni, fino al 2020, con la KTM, ma al momento anche una separazione prematura sembra essere possibile.