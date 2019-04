MotoGP | Gp Jerez: Il Motomondiale arriva in Europa. Date, Orari e Info

MotoGP Gp Jerez – Dopo la lunga pausa a seguito della trasferta in America, il Motomondiale è pronto è tornare in Europa con il Gran Premio di Spagna su tracciato andaluso di Jerez, quarta tappa della stagione 2019.

I primi tre appuntamenti del mondiale ci hanno regalato tre vincitori diversi. Prima Andrea Dovizioso in Qatar ha ‘regolato Marc Marquez all’ultima curva, poi lo spagnolo in Argentina si è preso la rivincita mostrando i muscoli e rifilando distacchi enormi a tutti. Ad Austin il Campione del Mondo in carica era partito con tutti i favori, sul tracciato texano non aveva mai perso, ma il motociclismo non è uno sport così scontato così quando il #93 sembrava aver in mano la vittoria, è scivolato servendola su un piatto d’argento a Valentino Rossi, con il pesarese beffato a sua volta da Alex Rins che si è aggiudicato la vittoria.

Dalle prime tre tappe è quindi difficile avere un bilancio chiaro e capire quali sono realmente i valori in pista. Marquez e la Honda sembrano essere la coppia da battere, ma la moto della casa dell’Ala Dorata sembra non essere perfetta. Anche il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, non ancora al 100% in sella alla moto, è stato fermato due volte da un guasto tecnico. La Ducati è senz’altro cresciuta, ma non sembra aver fatto quel passo che gli può permettere di lottare per la vittoria in tutte le gara. La Yamaha rispetto allo scorso anno sembra un’altra moto, ma prima di farsi prendere da facili entusiasmi bisogna aspettare. La straordinaria sorpresa di inizio stagione è stata senza dubbio la Suzuki, sempre pronta ad inserirsi nella lotta per il podio. Per tutte le case però i veri valori si vedranno nelle gare europee, su tracciati più classici e che mettono in evidenza pregi e difetti di ogni moto. In sostanza da Jerez parte il vero campionato.

Meteo Gp Jerez – Al momento non sono previste precipitazioni nel corso de weekend. Per sabato e domenica è previsto sole con una temperatura media attorno ai 24°C.

Info Gp Jerez– Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella. Il record del circuito appartiene a Cal Crutchlow, che nel 2018 ha fatto fermare il cronometro sul 1:37.653.

Orari Gp Jerez:

Venerdì 3 Maggio

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.40

FP2 Moto3 13.10-13.50

FP2 MotoGP 14.05-14.50

FP2 Moto2 15.05-15.50

Sabato 4 Maggio

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.40

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.05-15.20

Q2 Moto2 15.30-15.45

Domenica 5 Maggio

Warm Up Moto3 8.40-9.00

Warm Up Moto2 9.10-9.30

Warm Up MotoGP 9.40-10.00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Dove vedere il Gp Jerez–

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la differita delle qualifiche di tutte le categorie, sabato delle 15.30. In differita anche le gare, con i seguenti orari:

Gara Moto3 14.00

Gara Moto2 15.30

Gara MotoGP 17.00