MotoGP | Gp Austin Qualifiche: Marquez, “Ogni anno diventa più difficile”[VIDEO]

MotoGP Gp delle Americhe Honda Repsol – Marc Marquez ha conquistato la pole del Gran premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2019.

E’ la settima pole consecutiva sul tracciato di Austin per il #93. Il Campione del Mondo in carica è partito subito forte, facendo registrare la migliora prestazione assoluta già al primo passaggio. Nella seconda uscita è sembrato essere leggermente più in difficoltà e non è riuscito a migliorare il proprio crono.

Queste le parole di Marc Marquez: “Con la prima gomma mi sono sentito bene, sono riuscito ad essere veloce. Nella seconda uscita ho spinto ma ho fatto diversi errori in frenata qui capita spesso al secondo giro di commettere più errori. Domani la gara sarà un’incognita perché non so i valori degli altri. Quest’anno la pista è un po’ diversa, gli avversari sono tutti molto vicini. Ogni anno diventa più difficile. Noi abbiamo qualche problema che volevo risolvere in FP3, invece nelle qualifiche sono andato con il set up delle FP2. Quindi domani vedremo nel Warm Up. Non so cosa sia successo a Lorenzo quando si è fermato. Nel giro della pole ero dietro a Lorenzo ma ero lontano non pensavo di riuscire a prenderlo. Nel rettilineo dietro ho preso la scia e ho staccato forte, non ho perso tanto è stato il giro della pole.”