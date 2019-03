Moto2 | Gp Argentina FP3: Domina Marquez, inseguono Miller e Crutchlow

MotoGP Termas de Rio Hondo Prove Libere 3 – E’ Marc Marquez ad aggiudicarsi l’ultima sessione di libere del Gran Premdio d’Argentina, seconda tappa del Motomondiale.

Rispetto alla prima giornata di libere, le condizioni della pista sono migliorate e quasi tutti i piloti hanno migliorato rispetto ai primi due turni.

Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in pista per il time attack. Alle spalle dello spagnolo, con un ritardo di circa 2 decimi, Jack Miller, poi Cal Crutchlow e Maverick Vinales.

Quinto tempo per la Ducati di Danilo Petrucci che, sotto la bandiera a scacchi ha preceduto le Yamaha di Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Andrea Dovizioso è stato autore di una scivolata negli ultimi minuti del turno e non è riuscito a migliorare il tempo di ieri. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota forlivese. Riemerge dalle retrovie un ottimo Jorge Lorenzo che centra la top ten chiudendo nono davanti a Fabio Quartararo.

Dovrà passare dalla tagliola della Q1 Francesco Bagnaia, che ha chiuso in dodicesima posizione dopo esser stato nei dieci a lungo. Andrea Iannone dopo l’ottima giornata di libere ha chiuso 19esimo.