MotoGP | Gp Argentina Conferenza Stampa: Marquez, “Spoiler Ducati? La Honda sta lavorando per capire il funzionamento”

MotoGP Gp Termas de Rio Hondo – Alla conferenza stampa che precede il Gran Premio d’Argentina, seconda tappa del Motomondiale 2019, era presente anche Marc Marquez.

Il pilota spagnolo reduce dal secondo posto del Qatar, non vede l’ora di tornare in pista per potersi rifare. Il campione del mondo in carica sul tracciato argentino ha vinto 2 volte nelle 5 edizioni svolte finora, ma ha anche ottenuto tre zeri.

Queste le parole di Marc Marquez: “Il Qatar è stata sempre una pista dove solitamente ho problemi, è stato importante fare secondo. L’Argentina è una pista che si adatta al mio stile, ma aspettiamo di vedere le condizioni. Cercherò di dare il 100% per fare il massimo. L’anno scorso ero molto veloce, vediamo quest’anno come andrà con la nuova mota. Le condizioni meteo sono incognite, cerco di essere pronto a tutto e lottare per il podio.”

Sullo spoiler Ducati ha poi aggiunto: “Non conosco la situazione, ma so che la Honda sta lavorando per capire il funzionamento e vedere se può migliorare la nostra moto. Non sappiamo se la nostra sia la migliore moto, ma so di essere nel migliore team e credo in quello che ho. In Qatar abbiamo lavorato bene e questo è importante per me. Qui vedremo. Questo inverno abbiamo lavorato in maniera diversa a causa degli infortuni ma siamo arrivati pronti. Dobbiamo concentrarci sulla nostra moto.

Lo spagnolo ha poi parlato della spalla: “In Qatar non è stato un problema, non ha influito sulla performance. In gara ti dimentichi di tutto. Per fare motocross è presto, infatti mi faceva un po’ male. Quando mi alleno tanto magari ho qualche fastidio, ma in moto nessun problema.”