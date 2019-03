MotoGP | Valentino Rossi: “Essere il volto della MotoGP è qualcosa di cui vado orgoglioso”

Motomondiale – Valentino Rossi ha appena iniziato la sua 24esima stagione nel Motomondiale, questo dopo aver compiuto 40 anni lo scorso 16 febbraio. Il pesarese nella gara d’apertura della MotoGP 2019 è stato il miglior pilota Yamaha all’arrivo, questo nonostante una partenza dalle retrovie. In un’intervista rilasciata a SpeedWeek.com ha parlato di passato, presente e futuro.

“Da un lato, sento la pressione di essere ancora nel mondiale, ma la più grande pressione che sento sempre è la volontà di vincere. Essere il volto del Campionato del Mondo MotoGP è qualcosa di cui sono orgoglioso. Penso di aver aiutato il mondo del motorsport in tutto il mondo, perché molte persone hanno iniziato a seguire le gare grazie a me e questo è davvero positivo.”

VITA “NORMALE” E MOTOGP SENZA ROSSI

“Abbiamo un sacco di piloti in Italia, ad esempio Franco (Morbidelli), Pecco (Bagnaia) e mio fratello (Luca Marini). Spero che rimarranno sostanzialmente tutti i fan della MotoGP anche dopo il mio ritiro. Succede spesso che io pensi a quanto lontano sono arrivato. Ci sono giorni in cui mi sento triste e annoiato perché devo ripensare tutta la mia vita, anche a Tavullia. Devi vivere un’altra vita, ma alla fine ho molti vantaggi, la mia vita è speciale. Voglio correre in moto e se la celebrità è il prezzo che devo pagare, va bene. Sono stato fortunato in questi 20 anni in cui ho potuto sempre vivere una vita il più normale possibile. Ho vissuto a Tavullia e ho ancora i miei vecchi amici. Il 75% erano amici quando ero ancora a scuola. Mi piace questo modo di vivere, sembra più reale. Se cambi notevolmente la tua vita, se diventi ricco e famoso, puoi ancora goderne, ma meno rispetto ad una vita normale. Ognuno è diverso, ma io sono proprio così e apprezzo quello che ho.”

RINNOVO CON YAMAHA DOPO IL 2020

“Ho dovuto riflettere attentamente su questo contratto, è stata una decisione importante. Non ero sicuro al cento per cento. Ero preoccupato, anche se è stato facile per me prendere una decisione alla fine. Per il futuro non ho ancora deciso, mancano ancora due anni, non l’ho ancora affrontato. Preferirei affrontare le prime sei gare della stagione 2019 e poi le sei successive, è così che di solito lavoro. L’anno prossimo, quando dovrò prendere una decisione, dipenderà molto da come mi sento in moto e dalla prestazioni. Non ho ancora deciso nulla.”

OBIETTIVO DECIMO TITOLO

“Certo, l’obiettivo principale è continuare a spingere per il decimo titolo. So che sarà molto difficile. L’importante ora è essere più forti degli ultimi due anni, cercare di salire sul podio ogni fine settimana e lottare per vincere le gare. Sarà difficile vincere il titolo, ma come sempre sarà il mio obiettivo. Se la moto è buona come nel 2015, non c’è motivo per cui non possiamo farlo. Se la M1 è più competitiva, allora possiamo essere forti.”

FUTURO TRA PISTA E FAMIGLIA

“Voglio una famiglia, voglio almeno un figlio, quindi vedremo! Penso di avere ancora qualche anno, ma non così tanti, due o forse tre. Voglio continuare a gareggiare dopo, ma con le auto. Abbiamo già pensato a cosa potrei fare e ci sono alcune idee interessanti perché voglio continuare ad essere un pilota. Non allo stesso livello e sforzo, perché la vita a questo livello è molto stressante, ma non voglio fermarmi. Vorrei guidare con le auto, ma più sulla pista che sul rally, perché sarebbe troppo difficile raggiungere un buon livello lì. L’autodromo è il mio habitat naturale.”

SKY RACING TEAM VR46

“Stiamo già parlando con Sky per i prossimi due o tre anni. In linea di principio, vogliamo continuare con la squadra. È una struttura molto buona, molte persone amano lavorare con noi. In quale classe? Carmelo (Ezpeleta, CEO Dorna, ndr) sta spingendo forte verso la MotoGP, ma non lo so. Mi piace lavorare con i giovani piloti, quindi per me è più Moto2 o Moto3.”