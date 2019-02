Moto2 | Test Jerez Day 3 mattina: Lowes e Binder si alternano al comando

Moto2 – E’ iniziata l’ultima giornata di test IRTA per le classi Moto2 e Moto3. Come nei due giorni precedenti, le due categorie sono scese in pista alternandosi in turni da circa un’ora.

La classe intermedia al momento ha completato due dei tre turni previsti.

Nel primo turno il più veloce è stato Brad Binder, che in sella alla KTM ha fermato il cronometro sul 1:40.982. Alle sue spalle con un ritardo di circa un decimo Sam Lowes (Gresini) e Alex Marquez. Quarto tempo per Remy Gardner che ha preceduto il campione del mondo in carica della Moto3, Jorge Martin, e Marcel Schrotter. Luca Marini ha chiuso in settima posizione davanti a Tom Luthi e un ottimo Fabio Di Giannantonio (SpeedUp). Jorge Navarro completa la top ten.

Nella seconda sessione della giornata il più veloce è stato Sam Lowes, che ha fermato il crono sul 1:40.989 precedendo Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri. Alle spalle del pilota del team FlexBox HP 40 continua la progressione di Luca Marini (Sky Racing Team VR46) che ha preceduto Augusto Fernandez e Brad Binder. Tom Luthi, Bo Bendsneyder, Joe Roberts e Remy Gardner completano la top ten.

Fuori dai dieci Enea Bastianini (ItalTrans) che ha chiuso in 14esima posizione, davanti a Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), 17esimo.

Lontani gli altri italiani, con Andrea Locatelli (Italtrans), 24esimo, il rookie Marco Bezzecchi (Tech3), 26esimo, e Simone Corsi (Tasca Racing), 31esimo. Nessuno tempo cronometrato nella seconda sessione per Fabio Di Giannantonio.