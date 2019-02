MotoGP | La mamma di Rossi: “Valentino si è lasciato alle spalle quanto successo con Marquez”

Presentazione Sky Racing Team VR46 2019 – Alla presentazione dello Sky Racing Team VR46 2019 era presente anche Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi e Luca Marini (insieme nella foto, ndr). La mamma del nove volte Campione del Mondo ha parlato dell’inseguito decimo titolo di “Vale” e del rapporto di suo figlio con Marc Marquez. Ecco le sue parole così come riportate da Fox Sports.

“Mi fa un certo effetto vederlo in TV, sono delle grandi emozioni. Il decimo titolo è solo una distrazione, deve ascoltare le vibrazioni della moto senza pensare a nient’altro. Vale è maturo, sa cosa fare e se continua a correre pur fra tante difficoltà significa che si diverte ancora. Sarà lui a decidere quando smettere, io non gli dico nulla se non di stare attento e lavorare sodo.”

Ha poi parlato del rapporto tra suo figlio e Marc Marquez e dell’ormai famoso 2015.

“Ormai fa parte della storia, non devono certo essere amici. Ma insieme rendono grande la MotoGP e lo sport in genere, sono esempi da seguire. Le rivalità fanno parte della storia di Valentino, ma lui si è lasciato alle spalle quanto successo nel passato.”

Foto: Twitter Paolo Beltramo