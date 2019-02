Moto2 | Sky Racing Team VR46, Marini: “Sono pronto a tornare in sella”

Dopo la vittoria del titolo mondiale con Francesco Bagnaia, lo Sky Racing Team VR46 è determinato a inseguire un altro sogno, consapevole del talento dei piloti che schiererà in pista per il mondiale 2019.

Per quanto riguarda la classe intermedia, ritroviamo un Luca Marini carico e fiducioso di poter proseguire l’ottimo lavoro svolto nel finale della scorsa stagione:

“Sono pronto a tornare in sella dopo l’operazione alla spalla. Sto bene e la riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi. A novembre il primo test con il nuovo motore ha dato riscontri positivi, ma impareremo a prendere una reale confidenza con la moto solo nelle prossime settimane. Ho raccolto sensazioni positive durante tutto il finale di stagione, ora l’obiettivo è lavorare sodo in questa off-season per arrivare al massimo delle nostre possibilità in Qatar. Sarà importante pensare gara per gara e trovare le soluzioni migliori per settare al meglio la moto, puntando sempre al massimo”.

Sarà un’avventura completamente nuova per Nicolò Bulega che debutterà in Moto2, fiducioso del fatto che la nuova cilindrata si adatta particolarmente alle sue caratteristiche:

“Esordire in Moto2 con il team Campione del Mondo è un’opportunità unica. Ho debuttato con lo Sky Racing Team VR46 in Moto3 nel 2016. Oggi sono orgoglioso di affrontare il salto di categoria con la stessa squadra, potendo contare sul supporto e la fiducia di questa famiglia. Il nuovo tipo di cilindrata si adatta meglio alle mie caratteristiche fisiche e al mio stile di guida. Il primo test di novembre me ne ha dato la conferma, è stata una buona iniezione di fiducia in vista della ripartenza del Campionato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.