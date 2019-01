MotoGP | Mistero Jorge Lorenzo: ricovero a Peschiera del Garda per un dolore alla mano

MotoGP – Jorge Lorenzo, sabato 19 gennaio, si è presentato all’ospedale di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, sembrerebbe lamentando un dolore alla mano.

Il maiorchino, come riportato dal Corriere del Veneto, è stato accompagnato da due persone che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Il pilota della Honda sarebbe rimasto all’interno della struttura per un paio di ore, lamentando un dolore alla mano. Non è ancora chiaro se lo spagnolo si sia infortunato in allenamento o sia una visita di ‘controllo’. Nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda, infatti, lavora il Dottor Ruggero Testoni, primario dell’Unità operativa di chirurgia della mano, lo stesso che nel 2012 operò Robert Kubica in seguito all’incidente durante il rally savonese.

Non è chiaro quindi se sia stata una visita di controllo in seguito all’infortunio rimediato in occasione delle prove libere del Gp della Thailandia, incidente che lo mise fuori gioco per le tre tappe successive del campionato, o se si tratti di un nuovo infortunio. Al momento non si hanno dichiarazioni ufficiali, ne da parte del pilota ne dal team. Altre voci smentiscono che la visita fosse per Lorenzo, ma che lo spagnolo stesse accompagnando un amico, ma considerando il tempo di permanenza all’interno della struttura, quest’ultima sembra un ipotesi da scartare.