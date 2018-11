Moto2 | Gp Valencia Gara: Bagnaia, “Non avevo più grip”

Moto2 Gran Premio de la Comunidad Valenciana – Non è stata una gara facile per lo Sky Racing Team VR46, con la caduta di Luca Marini e il quattordicesimo posto di Francesco Bagnaia. Il campione del mondo, dopo il contatto con il compagno di squadra, ha accusato diversi problemi alla sua Kalex che hanno condizionato il risultato.

Francesco Bagnaia: “Il vero peccato è stato non potersi godere fino in fondo l’ultima gara con il Team, ma fortunatamente mi ricorderò questa stagione per tutte le altre gare che ci sono state prima di questa. Subito dopo il via, non ho capito cosa è successo, ho sentito un forte urto al posteriore e ho fatto del mio meglio per non cadere. Probabilmente, nel contatto con Luca, qualcosa è rimasto danneggiato perché non avevo più grip e la moto saltellava. Ho cercato di tenere duro e di arrivare al traguardo per onorare fino in fondo questa domenica e salutare tutti nel migliore dei modi”.

Luca Marini: “Non è stata la gara che mi immaginavo: dopo la pole di ieri, abbiamo continuato a lavorare per riuscire a recuperare feeling sul bagnato in vista della gara, ma pochi metri dopo il via ho perso il controllo dell’avantreno e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Un vero peccato chiudere in questo modo la stagione perché anche ieri abbiamo dimostrato quanto siamo cresciuti come Team nel corso dell’anno e quanto potevamo essere competitivi”.