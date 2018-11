Moto3 | Gp Valencia Qualifiche: Bezzecchi, “Domani cercherò di vincere”

Moto3 Gran Premio de la Comunidad Valenciana – Il pilota del team PruestelGP, Marco Bezzecchi, ha concluso la qualifica con il sesto tempo. Il riminese è stato protagonista di una caduta ad inizio turno, ma questo non gli ha fatto perdere la concentrazione, ottenendo una buona seconda fila. Il suo obiettivo per domani sarà quello di assicurarsi il titolo di vice campione del mondo.

“Non è stata una brutta qualifica, ma sfortunatamente sono caduto ad inizio turno. Abbiamo dovuto cambiare la strategia ma non è stato un grande problema per me. Mi sono sentito a mio agio sulla guida e cercherò di fare il mio meglio domani, provando a vincere se possibile”.