MotoGP | Gp Australia Conferenza Stampa: Marquez, “Titolo? Ora sono più rilassato”

MotoGP Gp Phillip Island Honda Repsol Conferenza Stampa – Marc Marquez si è presentato nella conferenza stampa di Phillip Island (teatro della diciassettesima tappa del Motomondiale 2018) con la “corona” di Campione del Mondo (la settima, la quinta in MotoGP), conquistata la settimana scorsa a Motegi.

Il pilota della Honda ha parlato dei festeggiamenti, che però non sono stati esagerati e infatti vorrebbe festeggiare ancora dopo la Malesia, della tattica da usare in gara e del 2019. A lui la parola.

“Sono molto felice per la conquista del titolo, adesso mi sento meglio. Non ho avuto molto tempo per festeggiare, lunedì siamo già tornati al lavoro e siamo stati alla Factory. Festeggeremo più avanti, magari dopo la Malesia, adesso dobbiamo concentrarci sul weekend australiano. La tattica è cercare di rimanere concentrato, nel 2014 e nel 2016 dopo le vittorie di Motegi sono andato male in Australia, cadendo in entrambe le gare, adesso mi sento più rilassato, ma voglio mantenere un giusto approccio anche per provare qualcosa in ottica 2019.”

Sulla possibilità di rimanere a vita pilota Honda ha così risposto: “Possiamo parlarne… Da quando sono arrivato abbiamo sempre dimostrato il nostro potenziale in pista, quando le cose vanno bene bisogna continuare sulla stessa strada.”

Rispondendo ad una domanda dai social ha concluso: “Qualcosa in cui non sono bravo? Ci sono tante cose in cui non sono bravo, una è giocare a ping pong, tutti i meccanici mi hanno battuto!”