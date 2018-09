MotoGP | Petronas estende la sua presenza nel Motomondiale

MotoGP Petronas – Il marchio Petronas è pronto ad espandersi in MotoGP. E’ stato infatti raggiunto un accordo con la Dorna che vedrà la compagnia malese protagonista sulla loro pista di casa, il Sepang International Circuit e al Buriram International Circuit, che ospiteranno rispettivamente il Gran Premio della Malesia e della Tailandia.

Attualmente il marchio Petronas è presente nel Campionato mondiale Junior Moto3, nella Moto3 e nella Moto2 e il prossimo anno sarà main sponsor del neonato Team PETRONAS Yamaha SRT, che schiererà in sella alle M1 il nostro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo.

“Petronas è orgogliosa di collaborare con Dorna Sports e sponsorizzare il proprio marchio in Tailandia e Malesia. Siamo consapevoli che questa partnership porterà benefici, in quanto la MotoGP è un evento leader del panorama motoristico con un enorme seguito in tutto il mondo, questo a integrazione dei nostri progetti in Moto3, Moto2 e MotoGP”, ha affermato Zahariah (Liza) Abdul Rahman, Senior General Manager, Group Strategic Communications, Petronas.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Petronas come sponsor e di vederli estendere la loro presenza nel Campionato del Mondo MotoGP – ha dichiarato Pau Serracanta, Managing Director di Dorna Sports – Petronas è uno dei più grandi marchi in Asia e siamo entusiasti di averli come partner per due dei più grandi eventi dell’anno, sottolineando il loro impegno per lo sport in un mercato così importante. Questo nuovo accordo, insieme ai loro nuovi progetti di corse automobilistiche, crea un futuro brillante per Petronas e MotoGP.”

Petronas sarà protagonista in due degli eventi più grandi e impegnativi della stagione quando la MotoGP correrà a Buriram per la prima volta dal 5 al 7 ottobre, prima di tornare in Malesia dal 2 al 4 novembre per un altro evento da tutto esaurito a Sepang.