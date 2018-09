Moto2 | Ufficiale, Jake Dixon debutterà nel Motomondiale nel team Angel Nieto

Moto2 – Gli ultimi posti disponibili per la stagione 2019 del Motomondiale 2019 stanno per esaurirsi, uno degli ultimi ancora disponibili è andato ad un talento molto promettente: Jake Dixon il prossimo anno correrà con nel team Angel Nieto

Il piota britannico corre attualmente nel campionato inglese ed è secondo in classifica, quando mancano solo due gare con 31 punti di scarto. Fino a questo momento nella in questa stagione ha ottenuto tre vittorie. Dixon ha già partecipato ad un weekend del Motomondiale, partecipando come wild card, purtroppo, alla Gara di Silverstone, poi non disputata.

Queste le parole di Jake Dixon: “Voglio ringraziare Jorge Aspar Martínez e il team Ángel Nieto per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Questa è una squadra con molta esperienza e molti titoli mondiali e non vedo l’ora di far parte di un nuovo progetto con l’Ángel Nieto Team e KTM. La prima stagione sarà per raccogliere quante più informazioni possibili, imparando il più possibile e poi combattendo per il campionato dopo. Vorrei anche dire grazie a RAF Regular & Reserve Kawasaki, il mio team nelle ultime due stagioni, per tutto quello che hanno fatto per me e per tutti quelli che mi hanno aiutato a rendere possibile il passaggio al Campionato del Mondo Moto2.”

Jorge Martínez ha aggiunto: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Jake Dixon nel paddock del Motomondiale e nella famiglia del team Ángel Nieto. È un pilota molto promettente perché è ancora giovane ma sta già ottenendo ottimi risultati nel suo paese. È una grande firma per il nostro ritorno in Moto2 e insieme a KTM e speriamo di continuare a crescere insieme nel 2019.”