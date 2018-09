MotoGP | Gp Aragon: Taramasso (Michelin), “Pista molto tecnica”

MotoGP Gran Premio di Aragon – Il Motomondiale arriva ad Aragon (circuito situato nella provincia di Teruel, vicino alla città di Alcañiz, Spagna), dove domenica è in programma la quattordicesima tappa della stagione.

Quella del Motorland è sempre una grande sfida per la Michelin, alla mattina le temperature sono infatti molto più basse rispetto ai turni pomeridiani e questo, insieme al lungo rettilineo, ai curvoni veloci e alle violente staccate, fa si che i pneumatici siano messi a dura prova.

Per l’occasione la casa francese porterà tre mescole all’anteriore, soft, medium e hard (tutte simmetriche) mentre al posteriore le stesse mescole saranno con disegno asimmetrico, con spalla più dura sul lato sinistro, viste le 10 curve sinistrorse contro le 3 a destra.

“Abbiamo avuto un clima molto misto ad Aragon lo scorso anno, un pò come successo nelle ultime gare, quindi speriamo in condizioni più costanti questo weekend. La pista è molto tecnica e l’anno scorso abbiamo visto tutte e sei le mescole utilizzate in gara, come avvenuto a Misano, ed è lo stesso obiettivo che abbiamo per questa stagione – ha detto Piero Taramasso, responsabile sezione due ruote di Michelin Motorsport – È sempre intenzione della Michelin fornire pneumatici che possano essere utilizzati da tutti i piloti, i team e i produttori, per offrire loro prestazioni ottimali ad ogni gara. Abbiamo cercato di creare un ambiente di competizione all’interno di un campionato con marche diverse e crediamo di averlo fatto, è una vera sfida per tutti i piloti fare la scelta migliore e più consapevole, che a sua volta porta a gare più emozionanti e serrate.”