MotoGP | Gp Aragon: L’obiettivo è recuperare punti. Date, orari e info

MotoGP Gp Aragon Preview – Dopo li Gp di San Marino il Motomondiale torna in Spagna per il quattordicesimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Aragon.

Dopo la gara di Misano i punti che separano Marc Marquez dal primo degli inseguitori sono 67. Un bottino che in teoria gli permetterebbe di gestire le ultime sei gare della stagione. Ovviamente solo a livello teorico, perchè nonostante al pilota di Cervera basti chiudere sul podio le prossime gare per laurearsi campione del mondo, farà sicuramente di tutto per cercare di vincere più Gp possibili.

Alle spalle dello spagnolo Andrea Dovizioso, vincitore del Gp di Misano, spera di ripetersi e recuperare più punti possibili, almeno da tenere aperta la stagione fino a Valencia. I test privati svolti sul tracciato di Aragon qualche settimana saranno sicuramente utili, ma il forlivese dovrà fare i conti anche con il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, che cercherà ad ogni costo di rimediare allo zero di San Marino.

Nonostante nella sessione di test privati fossero presenti anche le Yamaha, è difficile immaginare una delle moto con il marchio dei Tre Diapason in lotta per la vittoria. Il passo avanti dell’elettronica non sembra esserci stato e il risultato ottenuto a Misano, prima in qualifica, poi in gara, mostra ancora la debolezza delle moto di Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Meteo Gp Aragon

Al momento per il Gp di Aragon non è prevista pioggia, solo una nuvolosità sparsa nelle giornate di venerdì e sabato, con temperature che dovrebbero aggirarsi intorno ai 27 gradi per tutto il weekend

Info Gp Aragon

Il tracciato di Aragon misura 5.1 km e conta 10 curve a sinistra e 7 a destra. Il circuito, progettato dallo storico architetto Hermann Tilke, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2010. La prima e la seconda edizione vennero vinte da Casey Stoner, prima su Ducati poi Honda, poi, negli anni successivi, il Gp venne monopolizzato dagli spagnoli, con: Dani Pedrosa nel 2013, Jorge Lorenzo nel 2014 e 2015 e Marc Marquez che salì sul gradino più alto del podio nel 2013, 2016 e 2017.

Orari Gp Aragon

Venerdì 21 settembre

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.40

FP2 Moto3 13.10-13.50

FP2 MotoGP 14.05-14.50

FP2 Moto2 15.05-15.50

Sabato 22 settembre

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.40

Qualifiche Moto3 12.35-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Qualifiche Moto2 15.05-15.50

Domenica 23 settembre

Warm Up Moto3 8.40-9.00

Warm Up Moto2 9.10-9.30

Warm Up MotoGP 9.40-10.00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Dove vedere il Gp Misano

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato a partire dalle 19.45.

Domenica le gare con i seguenti orari:

Moto3 ore 18.00

Moto2 ore 19.30

MotoGP ore 21.15