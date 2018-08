Moto2 | Ufficiale, Romano Fenati con MV Agusta Forward nel 2019

Moto2 Mercato piloti– Mentre a Silverstone si attende l’inizio delle gare, ritardate a causa del maltempo, il team MV Agusta Forward ha deciso di annunciare l’ingaggio di Romano Fenati per la prossima stagione.

Dopo ben 42 anni il marchio italiano tornerà nel campionato del mondo classe Moto2 la prossima stagione, e per farlo ha deciso di ingaggiare una line up tutta italiana. Oltre al pilota ascolano, la seconda sella dovrebbe essere affidata a Stefano Manzi.

Queste le parole di Romano Fenati: “Sono molto felice e onorato di prendere parte a questo prestigioso progetto e di entrare a far parte di un gruppo così affiatato e competente come è il Forward Racing Team. Guidare la F2 sarà per me motivo di grande orgoglio e sarà una importante responsabilità, per questo darò tutto il mio apporto e la mia esperienza per ottenere ottimi risultati“.

Il proprietario del team, Giovanni Cuzari, ha aggiunto: “Sono davvero contento di avere con noi, per un progetto così ambizioso e importante, un pilota del calibro di Romano Fenati . Sono certo che ha, come noi, fame di risultati importanti e l’esperienza necessaria per contribuire con il mio Team a riportare la nostra MV Agusta F2 ai vertici delle classifiche”.