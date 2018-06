Moto3 | Gp Mugello Day 1: Di Giannantonio: “Un venerdì che ci lascia ben sperare”

Moto3 Gran Premio d’Italia – Prima giornata positiva per il pilota del team Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, conclusa in ottava posizione. Il pilota romano, ha concentrato il lavoro per trovare la giusta messa a punto all’anteriore, mostrando già un passo gara interessante.

“Ottavi sia in fp1 che in fp2 e con tempi non lontanissimi dalla vetta quindi è un venerdì che ci lascia ben sperare. Secondo me stiamo lavorando bene: giriamo senza cercare scie e sono convinto che il nostro passo gara sia già abbastanza buono. Con la moto non sono al 100%, devo essere sincero. Mi manca un pizzico di feeling sul davanti e domani ci sarà da lavorare duramente per arrivare pronti a domenica. Però in questa gara non avremo scuse, siamo sulla pista più bella del mondo e vogliamo fare benissimo”.