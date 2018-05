MotoGP | Gp Le Mans Conferenza Stampa: Marquez, “Una delle piste peggiori per noi, ma a me piace”

MotoGP Gp Francia Conferenza Stampa – Marc Marquez, reduce dalla vittoria di Jerez, ha parlato durante la conferenza stampa che precede il Gran Premio di Francia.

Il pilota spagnolo è attualmente in testa al campionato del mondo, ma la pista francese di Le Mans, teatro della prossima tappa del Motomondiale 2018, gli ha creato diversi problemi negli ultimi anni.

I test di Jerez e del Mugello sono stati piuttosto positivi per il campione del mondo in carica, durante i quali ha provato alcuni nuovi dettagli che possono aiutare.

Queste le parole di Marc Marquez:“Tutta la prima parte di stagione è stata positiva, ma cerchiamo di migliorare. Abbiamo fatto i test a Jerez e al Mugello e abbiamo trovato qualcosa in più. Adesso vediamo come andrà a Le Mans, una delle piste peggiori per noi. Mi piace poi sembra che ci sarà bel tempo e questo ci permetterà di lavorare sodo. L’anno scorso il nostro punto debole era l’accelerazione, e in curva perdevamo. Quest’anno abbiamo migliorato parecchio in questi settori quindi spero andrà bene. Le Yamaha qui vanno molto bene, e soprattutto Zarco avrà una grande motivazione. Da non sottovalutare neanche Ducati e Suzuki. Il livello è alto e il nostro obiettivo è salire sul podio, magari la vittoria”.