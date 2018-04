MotoGP | Gp Argentina: Marquez si gioca il jolly…ai box [Video]

di Gianluca Rizzo

MotoGP Gp Argentina – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove domenica si correrà il Gran Premio d’Argentina secondo appuntamento del Motomondiale 2018, in prima posizione.

E’ stata una giornata “estrema” per il campione del mondo in carica. Oltre ai soliti salvataggi dopo le diverse chiusure d’anteriore, che ormai non fanno neanche più notizia, il pilota di Cervera ha prima rischiato di centrare in pieno Maverick Vinales nel corso delle FP1, poi ha fatto un mezzo miracolo in corsia box.

Questo è un esempio di salvataggio dopo una “comunissima” chiusura d’anteriore.



Vinales e Marquez sono arrivati vicino al contatto perché il pilota Yamaha si è trovato davanti un pilota più lento ed è stato costretto a rallentare vistosamente, mentre Marquez, che arrivava da dietro alla velocità di un proiettile, ha fatto appena in tempo ad alzare la moto ed evitare il contatto.

A questo link troverete il video

Nel pomeriggio argentino invece, per festeggiare la migliore prestazione nelle FP2, Marquez ha deciso di giocarsi un altro jolly. Durante la simulazione di flag to flag, il #93 è saltato in sella alla seconda moto e nel momento di aprire il gas ha forse esagerato un po’. Questo quasi incidente riporta alla mente i rischi che si corrono in corsia box anche a 60 km\h. In particolare, proprio in questa corsia box, nel 2016 durante il cambio moto, Alvaro Bautista perse l’anteriore investendo uno dei meccanici. Oppure quando Aleix Espararò, sempre durante il cambio moto al Sachsenring, stese Andrea Iannone. Dopo questi eventi fu introdotto l’obbligo del casco per tutti gli addetti ai lavori. Questa volta, fortunatamente è andata meglio.

Di seguito il video del salvataggio:

7th aprile, 2018

Tag:Gp Argentina, Marc Marquez, MotoGP, Motomondiale 2018, Termas de Rio Hondo