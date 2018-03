MotoGP | Gp Qatar Day 1: Morbidelli, “Non sono riuscito a trovare il giusto feeling”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Gp Qatar Marc VDS Day 1 – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di libere sul circuito di Losail con il diciottesimo tempo.

Il debutto in un weekend ufficiale non è andato esattamente secondo le aspettative, ma il campione del mondo in carica della classe Moto2 è fiducioso. La sfortuna ha rallentato i piani di lavoro del pilota italo-brasiliano. Qualche problema tecnico durante la Fp1 gli ha impedito di svolgere tutto il programma, poi nel pomeriggio sono continuati i problemi di feeling con la gomma nuova, difficoltà avuta anche durante i test. Nonostante tutto perà Morbidelli è riuscito a migliorare di circa un secondo e tre tra una sessione e l’altra, e per domani sono previsti altri passi avanti per colmare il gap.

Queste le parole di Franco Morbidelli: “Oggi sono stato un po’ sfortunato, ho avuto alcuni problemi durante le FP1 poi durante le FP2, abbiamo messo le gomme nuove sulla moto, ma non sono riuscito a trovare il giusto feeling. Sono sicuro che possiamo trovare un set-up migliore domani. Tutti hanno iniziato il week-end molto forte, ma sono fiducioso che possiamo migliorare. Abbiamo fatto un sacco di test e abbiamo un sacco di dati, ma ora voglio solo pensare a correre.”

16th marzo, 2018

Tag:Franco Morbidelli, Gp Losail, Gp Qatar, Honda, Marc VDS, MotoGP, Motomondiale 2018