MotoGP | Gp Qatar Day 1: Lorenzo, “Mi è mancato il giro esplosivo”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Gp Qatar Ducati Day 1 – Jorge Lorenzo ha chiuso la prima giornata di libere sul circuito di Losail, dove domenica partirà la prima gara della stagione, con il quarto tempo.

Il maiorchino nella FP1 si era fermato in quinta posizione, ma nel pomeriggio italiano è riuscito a migliorare la propria prestazione, fermandosi a poco meno di 5 decimi dalla vetta della classifica. Il passo gara del penta-campione del mondo è buono, quello che è mancato, come dice lo stesso spagnolo, è stato il giro esplosivo, che invece è riuscito ai due compagni di marca Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, che hanno chiuso rispettivamente in prima e seconda posizione. Le sensazioni generali sono migliorate rispetto ai test, forse anche grazie all’aumento della temperatura, ma c’è ancora del lavoro da fare. Come fatto negli ultimi giorni di test, anche oggi Lorenzo è sceso in pista con una carena senza ali, cosa rarissima nella passata stagione.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Tutto sommato come primo giorno di prove non è andata male e sono abbastanza soddisfatto perché siamo riusciti a trovare un buon ritmo. Alla fine mi è mancato un giro ‘esplosivo’ e per il momento Andrea e Danilo sono più veloci di me, però oggi le mie sensazioni sono state migliori di quelle che avevo durante i test. L’obiettivo per domani è lavorare su alcuni piccoli cambiamenti della moto che mi consentano ancora di migliorare, e sono fiducioso perché la mia progressione è stata comunque positiva.”

16th marzo, 2018

Tag:Ducati, Gp Losail, Gp Qatar, Jorge Lorenzo, MotoGP, Motomondiale 2018, Prove Libere