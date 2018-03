MotoGP | Gp Qatar Day 1: Dovizioso, “Sono contento del mio feeling con la GP18”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Gp Qatar Ducati Day 1 – Andrea Dovizioso ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Il forlivese, nel venerdì di prove libere del Gp del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2018, ha chiuso entrambe le sessione in cima alla classifica dei tempi.

La prestazione del vice campione del mondo in carica ha lasciato tutti un po’ stupiti. I test, si sa, erano andati bene, ma il #04 ci aveva abituato a partire con molta più calma nelle prime sessioni. Invece oggi, al pronti via, ha cominciato subito a martellare. La classifica è molto corta, molti piloti sono raccolti in una manciata di millesimi e bisogna continuare a lavorare sui dettagli per fare la differenza.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Chiudere al primo posto entrambe le sessioni del venerdì del primo GP della stagione fa sempre molto piacere! Oggi siamo andati davvero bene ma su questa pista non avevo tanti dubbi. Adesso però dobbiamo continuare a lavorare, anche perché abbiamo trovato delle condizioni abbastanza diverse da quelle dei test, e fa molto più caldo. Ci concentreremo sulla gestione del consumo gomme e su quei dettagli che fanno la differenza in una gara di 22 giri. Sono comunque molto contento del mio feeling generale con la Desmosedici GP18.”

16th marzo, 2018

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati, Gp Losail, Gp Qatar, MotoGP, Motomondiale 2018, Prove Libere