Moto3 | Gp Qatar, preview: Bulega, “Vorrei essere più costante”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Qatar – I piloti dello Sky Racing Team VR46, sono ansiosi di iniziare il campionato; sarà il terzo mondiale per Nicolò Bulega, mentre Dennis Foggia affronterà la prima stagione in Moto3.

Nicolò Bulega: “Ho voglia di tornare a gareggiare! La stagione scorsa non si è chiusa nel modo in cui speravo e adesso non vedo l’ora di ricominciare. Ho lavorato molto nella off season, ma possiamo migliorare ancora il feeling con la moto. Vorrei essere più costante e riuscire a fare un buon weekend”.

Dennis Foggia: “Girerò per la prima volta sulla pista di Doha. L’obiettivo è conoscere la pista il prima possibile rimanendo nel gruppo per memorizzare linee e traiettorie. Senza dimenticare di godere di questo momento: sarà a tutti gli effetti il mio esordio nel Campionato del Mondo”.

15th marzo, 2018

Tag:Dennis Foggia, Gp Qatar, Moto3, Motomondiale 2018, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46