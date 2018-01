MotoGP: Schwantz, “Marquez deve trovare il modo per ridurre il rischio o si farà male”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Schwantz Marquez – Dopo la stoccata ad Andrea Iannone (che troverete qui), il campione del mondo della 500cc nel 1993, Kevin Schwantz, ha parlato dello stile di guida di Marc Marquez.

Il pilota spagnolo, sei volte iridato, nel solo 2017 è caduto ben 27 volte fortunatamente senza conseguenze, arrivando a rischiare la caduta anche nel corso dell’ultima gara quando era in lotta per il titolo.

L’americano, pur elogiando il pilota della Honda, ha dichiarato al sito Autosport.com, che deve trovare il modo di adottare uno stile di guida meno rischioso prima di subire un brutto infortunio, cosa che porterebbe a limitare la sua fiducia in moto e quindi la sua velocità.

Queste le parole di Kevin Schwantz: “Deve trovare un modo per guidare in maniera aggressiva ma allo stesso tempo ridurre il rischio, perché un giorno potrebbe farsi male. Forse ti rompi la clavicola o qualcosa di semplice, ma questo ti rallenterà. È al limite ogni giro: se dai il 100%, commetti errori, ma è anche il modo per scoprire cosa è capace di fare la moto. Non puoi farlo al 95 o al 96%. È stato fortunato perché ha subito alcuni incidenti importanti quest’anno senza ferirsi. Ha scoperto come ottenere il massimo dalla Honda e ha adattato il suo stile di guida alla moto, ed è un piacere vederlo perché fa cose incredibili ogni giro. Ho parlato con Livio Suppo e ha detto che anche per lui è difficile credere a quello che fa. Guardandolo capisci subito quanto sia incredibile.”

Foto: Alex Farinelli

5th gennaio, 2018

