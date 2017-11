Test Jerez Moto2: Fenati, “Due giorni difficili ma positivi”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Test Jerez De La Frontera – Il vice campione del mondo della classe Moto3, Romano Fenati, ha concluso la due giorni di test sul tracciato andaluso in sella alla Kalex del Team Marinelli Rivacold Snipers.

Nuova moto e nuovo numero sul cupolino per Romano (utilizzerà il 15 al posto del 5). Un inizio positivo per il pilota ascolano, che ieri ha concluso in 23esima posizione, distaccato di 1.6 secondi dal migliore di giornata, Miguel Oliveira.

“Sono stati due giorni di test difficili ma positivi. Abbiamo migliorato, un passetto alla volta, il feeling con la moto e la fiducia aumenta. Andiamo a Valencia per proseguire il lavoro e migliorarci ancora”.

I piloti della Moto2 ritorneranno in pista la prossima settimana a Valencia.

18th novembre, 2017

Tag:Marinelli Rivacold Snipers, Moto2, Motomondiale 2017, Romano Fenati, Test Jerez